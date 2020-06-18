智冠(5478)今天舉行股東常會，承認通過108年度財務報告及盈餘分配案，108年度全年合併營收58.29億元，稅後淨利歸屬予母公司業主6.11億元，每股盈餘5.00元，獲利創9年來新高。盈餘分配案部份，每股配發4元現金股息，盈餘分配率寫下近13年來新高。

董事長王俊博於股東會中表示，隨著全球數位化發展，手遊市場以及全新5G網路所帶來的機會與挑戰，智冠集團不斷拓展網路服務的根基，建構橫跨數位遊戲、網路廣告行銷及金融科技三大事業領域，發展集團多元化服務面向，經過多年的轉型，去年各事業體逐步調整到位，包括網龍(3083)在《吞食天地M》貢獻下轉虧為盈，金融科技事業群合併效益顯現大幅降低虧損，成功提升集團整體獲利能力，今年隨著MyCard經銷通路穩健發展，自製、代理、IP授權等多款新遊戲計畫依序上市後，可望帶來更大的成長空間。

網龍107年起已陸續推出《吞食天地M》、《戀愛盒子M》等手遊，深獲老玩家喜愛，今年以大型IP復刻打造的《黃易群俠傳M》也將重現市場，除了保留端遊核心玩法特色，還全新製作3D遊戲美術與加入手遊創新玩法，並同步推出手機及電腦多平台版本，遊戲即將在近期正式登場，未來還有多款IP大作將陸續移植開發手遊，以充足的產品線提升市占率。

遊戲新幹線108年首度引進HTML5跨平台遊戲產品線，推出兩款日系放置遊戲《魔姬本願》、《流火之詩》，開啟不同市場機會。今年2月推出兩款新作，攜手宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》獲得老玩家支持青睞，累計註冊玩家突破150萬人，締造國產手遊雙平台暢銷榜最高紀錄；另款線上遊戲《古劍奇譚網路版》則以知名IP龐大豐富的遊戲內容與精緻的美術畫面，成功搶攻端遊市場。

智凡迪去年相繼開啟兩款韓國手遊新品在地化行銷合作，並與《第五人格》、《絕地求生》、《鬥陣特攻》等人氣遊戲聯合舉辦多場熱門賽事，擴大多元營面向。智樂堂與智冠音樂製作中心積極發展遊戲美術、音樂多媒體製作業務，藉由優化管理及製作流程加速提升產能。

金融科技事業群方面，藍新科技前年通過合併策略擴張下，線上代收付交易規模持續成長，並投入開發《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，繼去年與全聯福利中心全面合作，今年目標拓展至更多實體商店佈建應用，包含智冠e-PLAY門市店家、文具零售及生活保養等品牌通路，且同步導入《ezPay簡單付》電子錢包，將發展觸角由線上延伸至線下。

(時報資訊)