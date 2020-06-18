新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、顧問團長張智倫、新北市議員陳錦錠等有感警員防疫期間辛勞，今（18日）替中和警分局警員加菜，並致贈分局內勤、警備隊、偵查隊每位警員600元慰問金。（葉書宏攝）

6月15日為一年一度警察節，新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、顧問團長張智倫、新北市議員陳錦錠等有感警員防疫期間辛勞，今（18日）替中和警分局警員加菜，並致贈分局內勤、警備隊、偵查隊每位警員600元慰問金，感謝警員守護民眾健康不遺餘力。

張慶忠表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩，有賴警員在疫情期間全力協助，感謝警員為防疫盡的心力，除了號召警友會會員一起替警員加菜外，也致贈分局內勤、警備隊、偵查隊每位警員600元慰問金，向辛苦的警察致上敬意。

張智倫提到，警察工作相當辛苦，要處理各式為民服務還要維護交通、治安，近期天氣逐漸炎熱，警員們汗流浹背指揮交通令人動容，藉此希望和民眾們一起當警察後盾，給予守護治安的警察最大的鼓勵，「感謝有您！」

陳錦錠指出，警察工作相當辛苦，時常需站在第一線面臨危險，期盼可以透過此舉，讓警察同仁們感受到警友會的用心，更期盼民眾一起為警察加油。

(中時 )