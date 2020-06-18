交通部長林佳龍17日親赴基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」執行情況，目前該工程首階段已經完成，麗星郵輪預計7月底開始彎靠，成為新建工程完工後首家彎靠船公司，業界透露，雄獅旅行社已經包下澎湖花火節相關航班，屆時旅客在船上就可觀賞夏日美麗花火。

航港局證實，麗星郵輪正在申請以特許方式經營公海、離島與跳島航線，規劃2到4天的行程，擬以可載客3,600人的「探索夢號」營運，規劃最多載客五成，1,800人為限，旅客主要住兩側海景房，用餐、看表演也會錯開時間，停供自助餐等方式處理。

麗星郵輪原希望7月中暑假一開始就開辦各項遊程，但因船上約有600名船員與工作人員，需要先居家管理14天，防疫規劃還要經過中央疫情指揮中心同意，向基隆港務分公司申請彎靠的日期已經延到7月31日，但有申請6月29日的補給，有可能船隻補給後轉往高雄，讓船員與工作人員住高雄的防疫旅館做居家檢疫。

旅遊市場傳出雄獅旅行社包辦澎湖花火節航班，也有傳出全包的說法，不過雄獅高階表示還不能曝光，一切還在研議中，也沒有全包。

澎湖旅遊處處長陳美齡表示，今年因為新冠肺炎疫情，往年4到6月做淡季促銷的花火節延到7月6日到9月3日，每周一到周四舉辦，另7月18日在吉貝，8月1日在七美，8月15日在望安，有三個周六演出，共21場。

林佳龍昨日是由基隆市林市長右昌及立法委員蔡適應陪同，共同現勘新建之旅運設施，由於基隆港國際郵輪旅客自105年約68萬人次增加到108年約98萬人次，交通部前責成港務公司著手辦理東西岸旅運設施優化，現東岸旅運設施前100米(寬27米)第一階段即將完工，預計近日收尾，申請使用許可。

新設施搭配新一代E-gate自動通關設施，以母港操作整體通關效率由1,200人/時增至2,760人/時，而旅運服務空間189米(寬22米)部分正持續推動中。

林佳龍指出，未來東岸旅運設施，除點亮基隆內港外，將可結合市區郵輪廣場、海洋廣場及國門廣場，營造人本旅遊環境，並串聯交通部正積極推動之西2、3倉庫旅客中心、基隆輕軌及補助市府之城際客運轉運站等。

(工商 )