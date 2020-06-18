中印邊境近日爆發軍事衝突件，印度媒體引述來自高級政府官員的消息報導，印度的國營電信公司可能會停止從中國公司採購設備。

報導指出，印度國營電信公司Bharat Sanchar Nigam和Mahanagar Telephone Nigam，採購4G電訊設備的招標可能會取消，並發佈新的招標公告以阻止中國供應商進入。

消息說，政府還可能禁止私營電信營運商將來使用如：華為和中興通訊等中資公司的設備。

(工商 )