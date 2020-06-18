期交所18日舉行109年股東常會，期交所108年稅後盈餘19.49億元，每股盈餘5.5元，股東會通過決議，配發現金股利每股2.6元，股票股利每股0.4元，合計每股3元股利。

首度主持期交所股東會的新任董事長吳自心指出，108年台灣期貨總交易口數達2.61億口，較107年的3.08億口，減少15％，日均量107萬口，也減少13％。

不過，今年期貨市場波動較大，日均量迄今已達152萬口，較去年同期成長41％，期待全年度總交易量有機會再度突破3億口。

去年台灣期貨總交易口數減少，主要是市場波動較小，但夜盤展現成長力道，108年夜盤交易量占同商品日盤比重達29.8％，已接近三成。今年受新冠肺炎疫情影響下，全球金融市場動盪，夜盤交易量再度攀升，已成為台灣交易人熟悉的交易避險管道。

期交所108年10月1日推出「那斯達克100期貨」及「富櫃200期貨」，今年6月8日再推出「台灣永續期貨」及「台灣生技期貨」兩檔新商品，藉由新商品的上市，以挹助台灣期貨市場交易量。

(工商 )