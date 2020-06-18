藥華藥今（18）日在法說會中表示，6月初已完成旗下產品P1101台灣紅血球增多症(PV)藥證之領證手續，正式取得台灣衛福部之新藥藥品許可證，並已準備好鋪貨在台上市銷售。另外，近期也整併泛泰醫療產為100%子公司，泛泰將專攻藥華藥品行銷台灣，並成為藥華藥亞太地區藥品出貨物流中心。

目前藥華藥台中針劑廠已依照排程，於6月中完成了P1101藥品的充填、包裝、及品質檢測等作業，可供應第一批台灣市場商業化銷售藥品的出貨，預計完成來自台灣各醫療院所的訂單，同時布局亞洲市場。

另外，藥華藥已經由認購股份方式取得泛泰醫療產品股份有限公司100%股權，完成整併泛泰為藥華藥集團100%子公司。藥華藥旗下的藥品在台灣之行銷規劃、銷售及物流業務將經由泛泰的行銷及銷售團隊進行。

泛泰成立於2005年，是國內知名的專業醫療產品行銷暨倉儲物流公司，並曾擔任Baxter／Baxalta／Shire之血友病相關治療藥品之台灣地區獨家經銷商。泛泰在台灣血液病學行銷市場深耕十餘年，穩居血友病行銷領域之領導地位，並屢創營業佳績，單年營業額有達十餘億元。

藥華藥表示，泛泰現有行銷及銷售團隊已立即投入P1101在台灣的藥品發展、行銷與商業化銷售等業務。藥華藥未來將借重泛泰在罕見血液疾病領域行銷方面的專長與銷售經驗，在台灣協助建立MPN領域的病友團體，並拓展藥華藥旗下產品線在台灣的銷售市場，包括乳癌用藥Oraxol、及皮膚癌和牛皮癬用藥KX01。

此外，原泛泰通過衛福部PIC/S GMP&GDP評鑑之倉儲物流資源由藥華藥接手，未來在血友病藥品物流方面可穩定貢獻營收，也將成為藥華藥於亞太區域藥品出貨之物流中心。

(工商 )