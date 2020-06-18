空中巴士公司北亞區業務負責人吉諾（Stephane GINOUX）18日透過視訊系統舉辦記者會，指出公司的飛機上透過先進空氣濾淨HEPA濾網，空氣每2到3分鐘更換一次，提供醫院等級的空氣過濾，且更換時間比一般醫院的10分鐘還短，洗手間與廚房空氣直接排出，飛機是空氣最乾淨的地方，至今未曾聽聞有旅客在飛機上被感染。

吉諾指出，空巴自1994年就使用HEPA系統濾淨空氣，這些措施是航空業界的集體努力成果，參與單位包括國際空運協會（IATA）、國際民航組織（ICAO）、國際機場協會（ACI）、以及各國主管機關、航空公司、機場、以及飛機製造商。

吉諾指出，安全搭機旅行的過程始於機場，現已採行的措施包括限制進入航站大樓人數、體溫測量、以及在從報到至登機的每個過程中盡量減少與他人接觸。

在登機門，現已開始執行保持適當社交距離的措施，航空公司已採取新的登機與下機流程，以及限制隨身行李大小，避免在走道上發生擁塞。

吉諾表示，登機之後飛機客艙是低感染風險的環境，原因包括先進的通氣與過濾系統，以及機內的空氣流動方式。

他說：「清淨的空氣一向是空中巴士客艙設計的重點，機上對氣流、氣壓、溫度與空氣品質不斷保持監測。客艙內空氣每隔兩至三分鐘更新一次。事實上，飛機客艙內的空氣品質水準與醫院手術室相當。」

空氣是從上方行李箱附近的出風口進入客艙，然後以每秒一公尺的速率往下流動。往下的強力氣流可避免空氣在客艙內前後流動，降低交互感染的風險。

空氣由地板的出風口吸出客艙之後，通過高效率空氣微粒（HEPA）濾網。這種濾網能夠從客艙空氣移除99.5％的微粒，包括細菌、病毒、以及相對較大的冠狀病毒。過濾後的空氣接著與來自外部的新鮮空氣混合，然後進入客艙。

吉諾表示，航空公司已加強班機降落後與起飛前的清潔措施，範圍涵蓋飛機客艙內的每個座位、廚房與洗手間。各國主管機關也要求加強清潔措施，而且只能使用經飛機製造商批准的清潔劑。航空公司已開始使用有效時間更長的新產品，提供長達五天的保護效果。

另公司也與合作廠商研究推出部會附著細菌的座椅纖維，以及抗菌材質的置物箱把手等。

此外，航空公司還為乘客與組員引進額外的保護措施。這些包括在機上必須配戴口罩；減少乘客與組員接觸的新服務方式；以及在登機、飛行與下機時改變乘客動線。

吉諾表示：「航空業至今採取的措施，將為乘客與組員確保安全的環境。這讓我們深信在這個充滿挑戰的時刻，乘客仍然能夠放心搭機旅行。」

(工商 )