男星柯震東挺過這些年的風風雨雨，跟林依晨合作主演的電影《打噴嚏》，等了6年終於上映，最近他都在跑宣傳，雖然行程忙碌，但從他的社群貼文能感受到柯震東心情雀躍開心，今天生日貼慶生文用的也是劇照，更讓人驚喜的是，舊愛蕭亞軒也在底下留言，送上長句祝福。

蕭亞軒長文祝福柯震東，他回以愛心表情符號。(翻攝自柯震東IG)

柯震東今天在IG貼出《打噴嚏》新劇照，文字則是慶祝自己生日：「祝我生日快樂，知道一切都不容易！但還是希望自己勇敢的努力戰鬥下去，謝謝你們一直都在」，許多網友紛紛留言祝賀，其中包含跟他在6年前分手的天后蕭亞軒。

柯震東生日，蕭亞軒及時留言，用英文送上祝福：「Happy birthday Kai!!! Wish you alll the best in the coming year!!!(生日快樂！祝福你來年一切都好)」，柯震東則大方回了一個眼冒愛心的表情符號，顯示分手後仍相處融洽，還是朋友。

(中時電子報)