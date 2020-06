男星柯震東挺過這些年的風風雨雨,跟林依晨合作主演的電影《打噴嚏》,等了6年終於上映,最近他都在跑宣傳,雖然行程忙碌,但從他的社群貼文能感受到柯震東心情雀躍開心,今天生日貼慶生文用的也是劇照,更讓人驚喜的是,舊愛蕭亞軒也在底下留言,送上長句祝福。

蕭亞軒長文祝福柯震東,他回以愛心表情符號。(翻攝自柯震東IG)

柯震東今天在IG貼出《打噴嚏》新劇照,文字則是慶祝自己生日:「祝我生日快樂,知道一切都不容易!但還是希望自己勇敢的努力戰鬥下去,謝謝你們一直都在」,許多網友紛紛留言祝賀,其中包含跟他在6年前分手的天后蕭亞軒。

柯震東生日,蕭亞軒及時留言,用英文送上祝福:「Happy birthday Kai!!! Wish you alll the best in the coming year!!!(生日快樂!祝福你來年一切都好)」,柯震東則大方回了一個眼冒愛心的表情符號,顯示分手後仍相處融洽,還是朋友。

(中時電子報)