中衛口罩評價大跌？網一看怒揭真相：酸葡萄心理。（圖／翻攝自臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》）

口罩開放自有買賣後，不少網友抱怨，根本超難搶，網友昨在臉書社團分享「中衛口罩產品評價大跌」的截圖，引發討論，不少人留言直呼，買不到口罩就森七七、給負評，這是酸葡萄心理，顧客很玻璃心啊！

網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上PO文分享多張截圖表示，「中衛口罩產品評價大跌」從照片中可見，中衛狂被給1顆星負評，某購物平台開賣中衛口罩後，商品評分僅有3.3顆星，民眾瘋狂抱怨，網站進不去。

不少網友看了截圖後傻眼，「買不到就給負評，吃不到的葡萄是酸的」、「買不到就森七七，然後通通都是別人的錯，酸腐味就出來了」、「搶不到又愛罵人，可是又很愛搶」、「我沒買到也沒怎樣，這些人玻璃心」、「買不到就給負評，笑死」。

此外，有網友直言，搶不到的次數一多，火就燒起來了，這種情況與其說是對中衛評價降低，很明顯是對購買平台的抱怨，另也有理智網友呼籲，「不要被品牌綁架，領實名制還不是有得用就好，看不懂在搶什麼」。

(中時電子報)