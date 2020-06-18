40歲吳佩慈與身價百億的富商男友紀曉波近年來陸續生下兩男兩女，集滿「二好」，上月紀曉波財務吃緊，欠了千萬債務挨告，吳佩慈急忙澄清後，今(18日)港媒又爆吳佩慈以低價出租位於西半山的頂級豪宅，令人好奇其中原因。

上月紀曉波驚傳因未繳租金，被房東告上法院，加上追討去年免租的租金，共欠人民幣541萬元（約台幣2388萬元）。吳佩慈後來親上火線幫男友發聲，強調是防疫期間員工沒進辦公室，才忘了存支票，「這麼小的事，今天居然還能變成新聞，占用了公共資源，實在感到很抱歉」。

後來更有媒體報導，為了用行動支持、安慰男友，吳佩慈帶著4個孩子飛往香港，和紀曉波一家團聚。據《明報》報導，吳佩慈名下在香港西半山有兩處豪宅，面積約5630方呎（約158坪），最近卻以每月租金10萬港幣的價格租出，相當於台幣38萬，對照其他豪宅可說比市價便宜近7成，引發許多聯想，對此，吳佩慈方面暫無回應。

(中時電子報)