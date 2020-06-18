一名男子國中時期爸媽離異後，身陷情緒困擾，除了想念媽媽，也常遭遇爸爸家暴，逐漸養成拔頭髮習慣，每天拔除的毛髮量高達7、800根。醫師表示，拔毛症好發率約為1％，在國高中3個班級中可能就有一人患有拔毛症，有些人拔除毛髮後會吞進肚子，導致腸阻塞，也有人因著拔毛習慣改不了，造成求職、人際關係問題的惡性循環，但若積極配合治療，就能避免不經意的拔毛習慣。

北醫附醫精神科主治醫師蔡尚穎表示，拔毛症好發率約為1％，成因多源自於外在的情緒困擾，例如升學、求職或與家庭成員相處緊張所產生的壓力等，有些情緒困擾者會藉由咬指甲、摳皮膚緩解壓力，拔毛症患者則透過拔毛舒緩情緒，並逐漸演變為無法控制地拔毛。一般而言，每個人每天掉的頭髮約有150根，若拔除的毛髮超過150根，就會出現明顯禿一塊的情形。

曾有一名患者，爸媽在國中時期離異後，與爸爸同住，因想念媽媽，加上遭受家暴，逐漸養成拔頭髮習慣。另有一個女生，拔毛症出現後，頭髮一塊一塊禿，一直戴帽子，人家覺得她很奇怪，求職不順，也沒有要好的朋友，漸漸畏懼與人相處，甚至因為沒有工作，只能回家當啃老族。

蔡尚穎表示，拔毛症患者所拔的部位，多為隨手可及的區域例如眉毛、前額及兩側頭髮。若拔毛行為已到自我無法控制、影響外觀且出現社會畏縮、煩躁而影響成就表現表現時，就需要專業治療介入。

若在發病早期就發現，可藉由心理治療，找出壓力源頭，避免特定的情境促法拔毛習慣，例如若個案是在爸爸酗酒、父母吵架等開始拔毛，醫師就會提醒爸爸少喝酒，或請父母吵架時關起門來；若為後期才治療的患者，則以行為治療為主，假設個案習慣洗澡時用右手拔頭髮，可轉個方向，右手伸起就會碰到牆壁，若習慣遊戲卡關時拔頭髮，則可在手指上黏上膠帶，增加握取毛髮的不便感。

新學年即將開始，蔡尚穎表示，若家長發現自家小孩出現這樣的困擾，可利用暑假期間，向醫師求助，只要患者願意配合，大約幾個月的時間，症狀就能獲得改善。經過治療，患者才能避免後續人際關係、求職碰壁的惡性循環。

(中時 )