國防部再證實：多架大陸戰機飛越我西南空域 我空軍驅離 14:482020/06/18 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 殲10戰機具有很強的制空和地面精確打擊能力，性能超過F-16，機動性與蘇27相當。（取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今（18）日表示，本日上午偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入臺灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播告警後，共機飛離我防空識別區，目前狀況均正常。 韓家軍出征！曹桓榮臉書PO與韓合照 88字吐心聲 罷韓後下一個是他！藍議員驚爆：國家隊動起來了 立院驚爆共諜案 2前國會助理背景遭起底 曾任張麗善陳淑慧辦公室 (中時電子報) #殲10 #殲11型戰機 #空域 #國防部 #證實 #大陸 #兩岸關係 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 支持曹桓榮高雄市長補選嗎？韓粉大喊11字！ - 政治 「罷免陳致中」6連署點曝光！朱挺玗爆：還在增加 - 政治 韓粉發動罷免5人誰CP值最高？居然是「他」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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