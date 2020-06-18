雖然歷經波折，不過日本職棒確定要在19日「無觀眾」開打，今日公布開幕登錄名單，火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼、羅德隊陳冠宇、西武獅吳念庭等4名台將都在內，不過樂天隊宋家豪、歐力士張奕則沒在名單中。

日職萬眾期待下將開幕，台將也佔有一席之地，「大王」王柏融追求日職生涯第2年能證明自己，他在練習賽曾連2天開轟，在火腿打擊教練小笠原道大指導下，希望找回過去在中職時期豪邁揮棒，重返「四割男」的榮譽。

而陽岱鋼今年則轉守一壘，練習賽手感超火燙，不過由於守備位置被壓縮，常常從板凳出發，在比賽後半段才上場代打，不過巨人隊仍需要陽岱鋼的火力，順利進入一軍名單。

陳冠宇在練習賽狀況也不錯，前日還擔任終結者上場，1局無失分，預計今年仍是牛棚主力投手；吳念庭在練習賽獲得不少出賽機會，他是球隊的工具人，內外野兼修以爭取更多上場機會，更在11日的練習賽敲出全壘打，他去年沒上過一軍，今年捲土重來，打擊也有表現，直接進入開季一軍名單。

而在12強一戰成名的歐力士隊張奕，則是因為右手肘不適仍在調整，趕不上開季。較令人意外的是樂天隊宋家豪不在名單中，日職本季洋將上限名額是5名，不過樂天僅登錄4名，且樂天開季名單僅26人是各隊最少，不到上限的31人，若宋家豪健康無虞，仍有機會近期內回到一軍陣容。

(中時 )