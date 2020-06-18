為振興疫後經濟，行政院將7月將推出振興三倍券，鼓勵民眾消費活絡經濟，觀光局也預計於7月1日推出安心旅遊補助，提供民眾自由行每房1,000元補助、團體旅遊每人700元補助，鼓勵民眾於國內旅遊消費，提振觀光經濟，提供刷卡14.7％回饋。

台新金控表示，該公司針對各項績優員工獎勵旅遊活動，調整為國內旅遊方案，並鼓勵全集團員工進行國內旅遊，以協助觀光產業復甦。子公司台新銀行也率先響應觀光局旅遊補助政策，預計6月20至30日的端午連假期間，推出國內飯店刷台新信用卡滿6,800元即回饋1,000旅遊金優惠（限量需登錄），回饋率高達14.7％。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟指出，國內疫情趨緩，即將到來的端午連假，民眾只要請3天最長可以休8天，已迫不及待玩一波，花東、墾丁、日月潭與宜蘭礁溪等度假勝地勢必成為此波旅遊熱點。該行響應政府政策，針對國內飯店推出最高14.7％回饋，6月16日至7月15日民眾自由行搭高鐵、臺鐵、指定租車及加油，筆筆消費獲5％刷卡金回饋（限量登錄5,000名，回饋上限150元），與民眾一同感受臺灣之美，創造專屬遊記。

黃天麟說明，民眾於6月30日前於指定訂房網訂房享現折12％優惠，自由行必備的雙鐵、租車及加油需求也提供優惠，6月16日起筆筆消費5％回饋。若民眾參加雄獅、可樂、易遊網等指定行程最優享10％回饋，滿額再獲好禮。7月31日前至旅行社、航空、指定三大訂房網或於國內飯店消費滿8,800元再贈FlyGo質感灰收納三件組、繽紛動物行李箱或市值5,480元韓國進口雙鍋組，讓民眾安心旅遊享回饋、拿好禮，共同振興臺灣經濟。

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