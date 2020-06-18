國際評級公司惠譽（Fitch Ratings）周四宣布，將印度的長期外幣發行人違約評級（Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating，IDR）展望由「穩定」調降為「負面」，稱新冠肺炎疫情對印度經濟造成不利的影響。

此外，惠譽維持印度IDR評級不變，仍為「BBB-」。惠譽在聲明中表示，新冠肺炎疫情已經使印度今年的成長前景大幅減弱，並暴露出與龐大公共債務負擔相關的挑戰。

稍早前亞洲開發銀行（ADB）就4月發布的「亞洲開發展望」報告發布補充報告，內容指出為了防疫而實施的封鎖措施重創亞洲的經濟活動，今年開發中亞洲國家的成長率可能幾近「歸零」，創下近60年來新低。

亞銀將今年開發中亞洲國家國內生產毛額（GDP）成長預測由4月預估的2.2%下修至0.1%。此外，亞銀將印度今年GDP成長預測由4.0%下修為負4.0%。

(時報資訊)