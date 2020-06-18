智邦(2345)今(18)日召開109年股東常會，由董事長郭飛龍主持，智邦於此次股東會中通過承認108年度營業報告書與財務報表，並通過盈餘分配案，將發放現金股利34.62億元、每股配發現金股利6.2元。

智邦執行長暨智邦科技總經理馬思睿(Edgar Masri)針對108年營運狀況進行報告時表示，智邦108年合併營收達到554.01億元，年增率約為29%，合併稅後淨利為49.5億元，較前一年度增加68%，至於各產品線比重，交換器佔營收比重68%，網路應用設備佔16%，網路接取設備佔7%，無線網路設備則為4%。

馬思睿也在報告中針對多項新技術產品投資進行說明，其中包括投入開放網路技術和軟體發展；領先量產超大規模資料中心高密度100G及400G交換器，並完成開發高密度200G/600G跨資料中心連接光纖傳輸產品；加快Wi-Fi 802.11ax、無線高頻毫米波、及其他新興無線網路技術產品開發進度；投入開發新一代100G智能網卡；量產人工智能(AI)推理加速卡；以及建置竹南生產基地，導入雲端與AI應用技術，提升生產製造效率。

展望未來，全球總體環境的不確定性因素與可能導致的系統性風險，仍是智邦必須積極應對的挑戰，智邦也將會以更扎實的核心實力、更靈活的策略、更積極的執行力，以因應全球產業快速更迭的變化。

(時報資訊)