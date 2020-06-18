大湖鄉公所18日舉辦包粽比賽慶端午，邀請男性鄉民代表及村長體驗包粽，現場歡笑聲不斷。（巫靜婷攝）

新住民姐妹參加包粽比賽，融入在地文化。（巫靜婷攝）

大湖鄉公所準備菖蒲、大豐草、艾草、香茅及煞草等草藥，熬煮成溫熱的草藥水，提供在場鄉親洗滌體驗。（巫靜婷攝）

疫情趨緩，大湖鄉公所應景煮草藥水讓民眾洗滌驅邪避瘟。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席活動，讚許大湖鄉推廣客語文化有成，今年獲客委會評選優等。（巫靜婷攝）

端午佳節將屆，隨著防疫解封，苗栗縣大湖鄉公所邀請鄉親走出戶外，活絡身心、連繫感情，18日在公所前廣場舉辦「粽葉飄香慶端午」的活動，除了有包粽競賽，因應新冠肺炎病毒趨緩，特別依據傳統習俗，熬煮菖蒲、艾草等5種草藥的平安水，提供現場民眾洗滌體驗，避瘟又保健。

端午節正值溽暑溼熱之際，今年逢疫情肆虐，大湖鄉公所準備菖蒲、大豐草、艾草、香茅及煞草等草藥，熬煮成溫熱的草藥水供在場鄉親洗滌，期盼達到驅邪避瘟的功效，鄉長胡娘妹指出，草藥水是古老的防疫習俗，男女老少用來洗臉或淨身，洗去1年的霉氣，也希望疫情趨緩之際，大家都能健康平安。

大湖鄉公所為了讓包粽比賽更具意義及趣味性，邀請社區婆婆媽媽、男性村長與民代，以及新住民姐妹分組比賽，推動性別平等觀念，也幫助新住民融入在地文化習俗，另外，為繼續發揚客家文化及客語，活動也設有「客語闖通關遊戲」，通過者能獲得獎品。

副縣長鄧桂菊出席活動，她提到，客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」成績出爐，苗栗縣得獎數及總獎勵金皆居全國之冠，共有11個鄉鎮市獲獎，其中大湖鄉榮獲乙組優等，獲得100萬元獎勵金，感謝地方公所與民代配合縣府政策推行客語，期勉大湖鄉再接再厲，明年爭取更高的獎勵金。

(中時 )