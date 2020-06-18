北市一名陳姓人妻與李姓丈夫分居多年，她懷疑丈夫有小三，揪兒子一起到李男租屋處想找出通姦證據。不過通姦證據沒找到，倒是在天花板搜出200萬元！陳女沒跟老公說，就將200萬「收歸己有」。更奇妙的是，7年後李男跟兒子聊到這筆無端消失的200萬元，赫然得知真相，怒對陳女提告，7年後李男和兒子聊天時得知這起往事，憤而對陳女提告，法院判陳女6個月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，2011年2月，陳女和李男已分居多時，但她懷疑老公有其他女人，找來兒子一起到李男租屋處蒐證。不過陳女沒找到通姦證物，倒是意外在天花板發現了200萬元現金，兒子曾勸老媽別拿這筆錢，但陳女心想與其讓老公拿這筆錢養女人，不如自己拿回去當家用，最後仍拿走這200萬元。

事情就這樣過了7年，2018年李男與兒子聊天，無意間聊起這件往事，才從兒子口中得知真相，氣得對陳女提告。

陳女到案後否認竊盜，辯稱拿走這筆錢除了幫李男出房貸與保險，就是當作母子倆的生活費。不過法院審理認為，事發地點在先生的租屋處，妻子沒經過對方同意就闖入，明顯涉犯無故侵入他人住宅罪。

不過考量陳女竊取的200萬，確實用在家庭開銷，情有可原，最後依加重竊盜罪判處她6個月徒刑、得易科罰金18萬元、緩刑3年，全案可上訴。

(中時電子報)