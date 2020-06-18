圖為四脊滑螯蝦，也就是澳洲淡水龍蝦。(圖/農委會提供)

近日國內養蝦產業突然爆發十足目虹彩病毒，新北、新竹、雲林、高雄、宜蘭接連傳出疫情，農委會今天召開記者會說明，表示已針對國內130多處的蝦場進行檢驗，發現全台共有16場傳出疫情，大多為螯蝦場感染，目前已清除8場螯蝦，總共約1萬1000台斤，297萬尾蝦苗，初步評估對蝦經濟影響不大。

副主委黃金城表示，由於十足目虹彩病毒對螯蝦的臨床症狀不明顯，因此農委會針對全國25個螯蝦場進行全面採檢，發現共有12場感染，其他另有5場檢驗中。

至於白蝦與草蝦則有新北市、宜蘭市各一場主動回報，蝦池內超過8成的蝦子均不明原因死亡，經檢驗後也發現確診。

黃金城說，目前初判該病毒可能在台灣的螯蝦中潛藏已久，但由於國內並未開放螯蝦進口，不排除是由水鳥將病原帶進國內，亦不排除是有人透過走私管道引進蝦苗造成感染。

農委會指出，確診的蝦場必須進行完整的清消，包含水源、場底等都要全面消毒，避免病毒感染至鄰近其他蝦池。

黃金城透露，要求各確診蝦場確實清消的原因在於，曾在蝦場周邊水溝的魚隻身上驗到病毒株，研判是遭蝦池汙染，因此國內確診蝦池必須全面清除，農委會也會給予螯蝦蝦苗一尾一元、成蝦每台斤240元的補助。

家畜衛生試驗所生物組長涂監表示，白蝦感染的臨床症狀為，成蝦大小不一、蝦殼顏色改變、肝胰線偏淡黃色或白色，經基因序列比對後，也證實我國病原與大陸呈100％相同。

國內蝦產值每年高達40億元，其中有16億元為白蝦、20億元為泰國蝦，黃金城指出，由於國內白蝦、泰國蝦的蝦苗場均沒有發現感染，因此目前評估對蝦經濟衝擊有限，養殖業者無需過度擔憂。

(中時 )