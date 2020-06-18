曾成功避開3次重大金融危機的傳奇投資大老、波士頓資產管理公司GMO聯合創始人Jeremy Grantham警告，美股近期的反彈正形成一個巨大的泡沫，是他投資生涯中的第4大泡沫。

CNBC報導，Jeremy Grantham表示，我越來越相信，美股自新冠肺炎疫情衝擊後快速反彈回升，將形成他投資生涯中所遇到的第4大泡沫，而且巨大的泡沫可能會持續很長時間，導致許多投資人受傷，並稱投資美股單純就是在玩火，且經濟V型反彈希望渺茫。

而之前的3大泡沫分別是1989年的日本經濟泡沫、2000年的互聯網泡沫，以及2008年房地產市場危機。Jeremy Grantham因成功避開這3大金融危機而聲名大噪。

此外，Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd日前也警告，美股目前過熱，泡沫已成形，最終可能悲劇收場。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）也認爲美股估值過高，有下行的風險。

(中時電子報)