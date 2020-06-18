母親緊緊抱出男嬰，感謝警方的快速救援。（圖／讀者提供）

炎炎夏日，高溫曝曬之下待在戶外都好比像在大型烤箱裡，更何況是正中午待在密閉的車內！台中市大里區12日下午1點左右，趙姓媽媽粗心將汽車鑰匙滑落在椅上，車內1歲男童撿起後好巧不巧把車子安全鎖給鎖上，將自己反鎖在車內，趙女擔心高溫致命，心急求警協助，警察帥氣敲破車窗才化解了這次的危機。

霧峰分局大里分駐所警員蘇偉誠、林家鴻、沈志軒擔服巡邏勤務，於109年6月12日13時10分許接獲民眾報案稱大里區大里路213號有小孩反鎖在車內，經了解，趙姓母親是在安置兒童座椅時，鑰匙不慎滑落，1歲男童撿起後拿著玩，意外反鎖了車輛，要進入駕駛座無法開啟車門，才發現車鑰匙已握於男童手中把玩，身上又未攜帶備用鑰匙。

警方到場考量天氣炎熱，為把握黃金時間，經車主同意後立即使用警棍破窗，報案至破窗救出男童全程僅耗時約6分鐘，家屬對警方救援效率表示萬分感謝與敬佩。

霧峰分局表示，近日天氣相當炎熱，在汽車未發動狀況下，高溫曝曬且車窗緊閉，空氣不流通致車內溫度攀升快，易使人產生中暑、脫水之症狀，時間一長還有可能致命，呼籲駕駛人勿將孩童單獨留於車內，避免危險發生。

(中時電子報)