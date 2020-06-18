諾基亞與 Parks Associates 共同發表的最新研究報告指出，5G 的固定無線接取 (Fixed Wireless Access, FWA) 方案最吸引消費者，5G影像監看，則是企業最感興趣的5G使用案例。

諾基亞與Parks Associates合作兩項研究調查，第一項是雙方協同調查美、英、韓三國共 3,000 名智慧型手機用戶，1，76% 的受訪者認為5G FWA是最具吸引力的使用案例，41% 的受訪者表示只有一家寬頻供應商可供選擇，其中許多受訪者對此現象表達不滿。66% 的受訪者表示，如果效能和價格與現有服務相當或更佳，他們願意購買 5G FWA服務，如果價格再低於既有服務，有更多人表達訂購意願。諾其亞認為，這代表 5G FWA是行動營運商進軍家庭和商業市場的絕佳服務項目。

該份報告還指出，50%的受訪者會因為5G而更換供應商，50% 的受訪者願意為 5G 付更多費用。在應用案例方面，90% 的受訪者認為高品質、無間斷的視訊串流是 5G價值極高的服務項目；92% 的受訪者重視以精確的定位資料提供更好的導航服務;73% 擁有汽車的受訪者認為車聯網具有吸引力；三分之二的消費者對於 5G 擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 等沈浸式體驗深感興趣。

第二項研究則是針對英美地區1,000 名企業 IT 決策人士所做調查的報告，除了能源和製造業對5G最積極，領先探索將5G應用在進階的WAN/LAN使用案例外，不論受訪的企業規模、產業別 (包括能源、製造、政府/公共安全、汽車/運輸) 為何，視訊/影像 (video) 均被視為 5G 的殺手級應用。

其中 83% 的 IT 決策人士對視訊/影像感興趣，48% 的受訪者表示他們將在近期 (0-4年) 投資 5G影像監看 (video monitoring)，且83% 的受訪者認為提供偵測與室內人員辨識的影像警示是很有價值的功能。另外，77%已使用聯網設備的企業對 5G 遠端機器控制感興趣；82% 已使用雲端機器人的企業認為5G 雲端機器人極具吸引力。

其他使用案例的調查還包括55% 的受訪者認為具5G功能的AR和 VR 沉浸式體驗有吸引力，52%的專業人士認為5G AR / VR 可用在員工培訓；74%擁有車輛的受訪企業表示，5G車聯網具吸引力，且非常有興趣應用在安全保障方面，如:監控場所與公共安全、載客安全。另外，中小企業最重視 FWA，73% 的受訪企業表示如果5G FWA 的成本和效能與目前的有線寬頻服務相當的話，將考慮採用 5G FWA。

值得一提的是，由於61% 的受訪企業期望從行動營運商獲得5G服務規畫的指導，通信服務業者正可以把握機會，提供專業的諮詢服務。

透過這些最新調查數據，通信服務供應商可以一窺企業和一般消費者所重視的5G使用案例和 WAN/LAN 應用。諾基亞表示，結合該公司日前同時發表的更多先進技術與應用，更能協助通信服務供應商掌握各種使用案例商機，開發並提供滿足客戶最立即需求的各項嶄新服務，增加營收。

(工商 )