台灣女子高爾夫球小將吳佳晏，憑藉著優異的表現，4月正式挑戰職業舞台成為職業選手，認真的態度及亮眼的成績表現，獲台新銀行肯定及贊助支持，台灣地區因疫情趨緩後解封，各項群聚及活動舉辦限制，6月11日TLPGA迎來近五個月第一場女子高爾夫球賽，「2020 TLPGA傳承賽」，吳佳晏以最年輕參賽選手身分順利拿下首場職業賽冠軍獎盃，也是職業生涯第一個冠軍，意義非凡，台新銀行也同感榮耀。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，現年剛滿16歲的吳佳晏，早在三年前就已揚名海外，2017年參加U.S. Womens Ameture Championships賽事，突圍而出，年僅13歲的佳晏締造挺進前四強最年輕的選手、14歲時以業餘身分奪下2018年歡樂友緣女子公開賽職業及業餘組冠軍，刷新TLPGA最年輕奪冠紀錄。年紀輕輕的佳晏在多項賽事屢創佳績，各界都十分看好未來發展潛力，譽為球后曾雅妮的接班人。

台新銀行是第一個、也是最主要贊助支持吳佳晏的企業，她在業餘選手階段已創下多項國內外紀錄，是新生代選手中相當具有潛力的明日之星。林尚愷指出，期勉吳佳晏能在台新的支持下，持續在重要舞台發揮實力，成為下一個世界級球后，為台灣爭光。

台新銀行強調，長期支持國內女子高爾夫選手，持續贊助包括曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏等主力球員，協助她們在職業女子高爾夫球的國際舞台上爭取優異表現，為國爭光。多年來台新銀行也定期舉辦「台新銀行名人慈善高球聯誼賽」，邀請贊助的女子高爾夫選手與財富客戶一起切磋球技、貢獻愛心一同支持慈善活動，以實際行動讓愛的力量持續傳遞正能量。這次吳佳晏首冠，該行與有榮焉，未來將持續為她們加油及打氣，續在球場發光發亮。

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