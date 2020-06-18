大陸資通訊設備大廠中興通訊18日在港股盤中一度大漲15％，現漲逾13％，A股一度逼近漲停，現漲近9％。

此前中興通訊在互動平台表示，公司具備芯片設計和開發能力，7奈米晶片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用，5奈米晶片正在技術導入。

目前，全球半導體龍頭生產商台積電，於2019年3月已試產5奈米晶片，今年初大規模量產，最新iPhone 處理器晶片仍採用7奈米製程，而市場預計今年秋季推出的iPhone12則會採用台積電的５奈米製程晶片。

(工商 )