東華大學校長趙涵捷（左）頒發名譽文學博士學位給台灣鄉土詩人吳晟（右）。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣鄉土詩人吳晟長年關注鄉土、社會及環保議題，用文字關懷台灣。昨獲國立東華大學頒授名譽文學博士學位，吳晟說，務農的父親很重視教育，能穿上博士袍，可以告慰父親在天之靈。並大方接受校方邀請，創作一本屬於東華的作品。

吳晟曾任東華大學華文文學系駐校作家，並和華文系教授吳明益等合著文集，由人文社會科學學院推薦提名，經學位審查委員會審議通過，校方為表彰吳晟的文學成就與對社會的貢獻，授予吳晟名譽文學博士學位。

頒授儀式昨天在東華大學行政大樓舉辦，吳晟感性表示，過去接受或婉拒獎項，都能輕易做決定，唯獨接獲東華大學的邀約，心中忐忑、惶恐，深怕自己不夠格接受這份殊榮，經思考後，決定接受這份美意。

東華大學校長趙涵㨗致詞指出，吳晟的詩及散文，在台灣文學界有相當成就，除獲得中央大學文學院長李瑞騰大力推薦，小説也獲得楊牧老師的推崇，曾經也和余光中老師合著文集。吳晟的新詩、小說著重描繪台灣的人、事、情、景，希望他成為東華人後，能敘東華的事、景、情，並寫出一本有關東華的小說。

吳晟致力於發揚台灣本土意識，推動環境永續發展。花蓮林區管理處長楊瑞芬昨天也特地準備5棵吳晟最喜歡的毛柿樹苗到場祝賀，吳晟將這5棵樹苗栽植在東華大學人文社會科學院內，象徵他對台灣環境與生態的永續關懷。

吳晟原名吳勝雄，1944年出生於台灣彰化，畢業於屏東農專畜牧科，曾任北斗國中及溪州國中生物科教師。曾獲美國愛荷華大學寫作班邀請赴美創作，並曾榮獲吳三連文學獎、台灣文學金典獎及台灣文學牛津獎等大獎肯定，是家喻戶曉的鄉土詩人。

(中時 )