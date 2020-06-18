高雄市長補選，國民黨仍未決定人選，今（18）日上午韓國瑜親信、前高市民政局長曹桓榮，赴市選委會領表，打算爭取市長補選提名。對此，前高雄縣長楊秋興除了表示祝福，也提到高雄市民對他並不熟悉。

知情人士透露，韓國瑜11日在市府舉辦告別音樂會，大批韓粉湧入，直播觀看人數更高達87萬，韓流顯然未散，因此藍營基層建議找韓市府局處首長出征，不僅可主打市政延續，也能承接韓流熱度，綜合考量後，認為前民政局長曹桓榮是適當人選。

曹桓榮出生於高雄岡山，求學一直都在高雄，曾任高雄青工總會祕書長，韓國瑜2018年競選市長期間四處造勢，曹桓榮大力協助，展現高度籌畫能力，加上對地方熟悉，韓上任後提拔他擔任民政局長，是韓市府核心幕僚之一。

楊秋興接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示祝福，透露兩人在韓國瑜參選市長時就認識，沒開票不知道結果，但曹桓榮才上任民政局長幾個月，市民對他很陌生。

(中時電子報)