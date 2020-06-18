28歲阿軒入監重拾書本，18日從台南監獄附設樹德高中畢業並考取長榮大學管理學位學程學士班。(曹婷婷攝)

10年前，年僅18歲「阿軒」在高中校園組暴力集團，率眾涉及台南多起暴力討債、槍毒走私、教唆殺人等案，被警方列治平對象，2014年遭判刑15年5個月，入監重拾書本，18日從台南監獄附設樹德高中畢業並考取長榮大學管理學位學程學士班，年底可望申請假釋的他說，「慶幸我不再是以前的我了。」

台南監獄附設樹德高中進修學校今天舉行畢業典禮，今年共計國中部19名、高中部28名畢業生，首度配合防疫，成為一場沒有家屬前來見證的畢業典禮，但家屬們在所方貼心安排下，改以通訊軟體傳送祝福，彌補家屬無法親自到場觀禮的遺憾。

以優異成績畢業的28歲阿軒，年少輕狂，國中結交一群換帖好友，交情一路延伸到高中，愛出風頭的他，18歲帶著一票友人「闖社會」，討債、槍毒走私、地下匯兌、酒店圍事樣樣來，19歲被提報流氓、20歲被列治平對象，直到落網入監服刑，前2年仍心有未甘，後來才漸漸改變心性，拿起書本渴望重新開始。

「一眨眼就要30歲，甚麼青春、自由都失去了….」高二遭退學的他，把讀書視為挑戰自己，也是給自己一個新目標，自修英文、商管，以前10名成績畢業，也已考取長榮大學管理學位學程學士班，目標是讀完大學。

「以前太不懂事，現在才懂，靠暴力不能解決問題。」他在獄中苦讀考上大學，家人是最大支柱，過去一起混的朋友也看在眼裡，意外獲得感召，他說，一票朋友中大家陸續走向正軌，有人開燒烤店、開洗車店，還有人考上地政師，「坐這些年的牢，還是有它的意義在。」

(中時 )