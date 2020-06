與解放軍邊境流血衝突後 印度急增兵

1962年時,中印就在15日晚爆發流血衝突的東拉達克加萬谷(Galwan Valley),曾打過一場為期約1個月的戰爭。

據CNN新聞網18日報導,在這場戰爭裡,中方約有700名部隊喪生,而印軍死亡的人數大概是2倍。然而,如今在喜馬拉雅山區對峙的中印部隊已和58年前交戰時截然不同。

哈佛甘迺迪政府學院(the Harvard Kennedy School of Government)貝爾福科學與國際事務研究中心(Belfer Center for Science and International Affairs),還有華府智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)最近的研究顯示,印度在高海拔山區,也就是類似2020年中印對峙的地域,比解放軍更具優勢。

核武

沒人希望中印的新緊張情勢引爆核戰,但在評估雙方軍力平衡時,卻不能忽略,如今它們都已成為核武大國。中國大陸和印度先後在1964和1974年成為核武國家,斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)本周公佈的數據顯示,中方約有320枚核彈頭,比印度的150枚多了不只1倍。

而兩國雖然都有陸、海、空核武發射平台全都到位的「戰略核三角」(Nuclear Triad),但都表明不會率先使用,只會在遭受核攻擊時用來報復。

