國內疫情趨緩加上交通部送出國旅補助，國內旅遊市場可望在暑假爆發，觀光局今日公布第一波參與補助的旅宿業者名單，全台1.2萬家業者已有7000多家報名，熱度超越以往幾次補助。

交通部投入39億元推出安心旅遊補助方案，7月1日起至10月31日，自由行民眾每房補助1000元，離島可再多使用一次；團體旅遊每人每日補助700元，每團上限3萬元。

觀光局今起在官網上公布配合方案的業者名單，根據統計，全台1.2萬家旅宿業者，已有7000多家報名，占比約6成，正在由各縣市政府審查。觀光局表示，宜蘭、花蓮和台東的參與度最高，原因與當地民宿、飯店數量多有關。

觀光局指出，過去幾次國旅補助，只有6000多家業者參與，上次擴大國旅秋冬遊則有7000多家，不過一開始也只有6000多家報名，是活動期間陸續加入才突破7000，這次安心旅遊則是一報名就突破7000，熱度超越以往，接下來甚至上看8000家。

(中時 )