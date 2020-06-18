公路總局發動大梨山路清專案，清除民眾堆積路邊的水果籃、廢農材等。（王文吉攝）

公路總局發動大梨山路清專案，清除民眾堆積路邊的木棧板等。（王文吉攝）

公路總局每年辦理大梨山路清專案，今年適逢中橫開通一甲子，擴大邀請參山國家風景區管理處、和平分局、和平區公所等單位參與，連續兩天清除梨山圓環至松茂、環山地區道路兩側的垃圾廢棄物，恢復乾淨路容，並呼籲民眾勿將木棧板、水果籃、廢農材等暫置路旁。

大梨山路清專案歷經2天，完成台7甲線由梨山圓環至環山派出所路段的清潔工作。清理完成後，廢棄物不再佔據道路、影響會車，空瓶惡臭也暫掃一空，街區顯得清爽宜人，下半年將選定台8線梨山街區及佳陽路段再次辦理。

谷關工務段梨山站長饒哲銘表示，大梨山部分民眾常因一時方便而將物品堆置於路旁，影響行車安全，也讓家園顯得雜亂，更衝擊外地遊客對梨山的印象。公路總局每年不遺餘力投入路清專案，地方反應良好，未來也會持續整合各單位資源，常保山城美麗乾淨又清新。

此外，往返梨山、谷關的中橫公路6月接連發生邊坡崩塌及山崩。谷關工務段長呂正安說明，中橫79k新佳陽段上邊坡1日崩塌，於隔日中午搶通；臨37便道22.5K於12日上午山崩，5、6000千噸土石傾瀉而下，佔據車道並沖毀路基，重型機具兩端同步清理，最慢21日搶通。

(中時 )