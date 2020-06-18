炎炎夏日你補充水分了嗎？彰化一名７旬婦人日前到友人家作客時，突感到頭暈不適，經血壓計量測後發現血壓過低，後來手腳發麻，家人驚覺不對，將婦人送醫，衛生福利部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲說，因天氣炎熱，婦人未及時補充水分，讓血液變得濃稠，造成腦部血液灌輸不足，所引發缺血性腦中風。

住在彰化的曾姓婦人，上月到朋友家作客，因身體不適向友人借血壓計，側了好幾次都發鮮血壓過低，返家後將事情告訴家人，而早在３天前曾婦也曾向女兒表示左邊手腳有出現發麻情形，因此將母親送到醫院檢查。

神經內科醫師林嶸洲表示，曾姓婦人有提到近期食慾不振、頭暈且左半肢體發麻，且對話時也有發音困難的跡象，認為是中風前兆，便安排電腦斷層檢查，確認沒有出血現象後，再用核磁共振找到右腦有些微白影，白影表示血液灌流不足，甚至是流動停滯。

林嶸洲說，應該是近日天氣炎熱，讓復人食慾降低，進食量驟減，加上飲水不足，讓體內水分在高溫下迅速揮發，使血液變得濃稠且流動緩慢，造成血壓降低，讓腦部血液灌流不足，造成腦中風。

林嶸洲強調，夏天看診最常遇到跟著進香團進香的長輩，因天氣炎熱加上沒有適時補充水分，造成很多像曾姓婦人這樣缺血性腦中風的情況產生，若民眾有發現臉歪嘴斜、半身發麻症狀，就建議要盡速就醫，把握黃金治療期，來避免後遺症產生。

(中時 )