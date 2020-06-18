兆豐金(2886)旗下兆豐銀行為了「留房養老安養信託」有更多元化的服務，讓房東安心，租客放心，領先同業推出「留房養老安養信託」客製化服務，成為首家加入「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」（下稱租服全聯會）包租代管媒合平台的銀行。

兆豐銀日前已與租服全聯會簽署合作備忘錄，讓銀髮族可放心挑選滿意的包租代管業者，並由兆豐銀行提供信託規劃服務，綜合評估出適合自身狀況的安養信託，為退休養老生活做好充分準備。

兆豐銀行於108年推出「留房養老安養信託」，受到銀髮族的高度關注，已有多位擁有房產的銀髮族交付信託預約包租代管事宜，因為不論是想當租客或是想當包租公的銀髮族，此一信託產品均有量身訂做的高度彈性！隨著新冠肺炎於今年度突然來襲，使得銀髮族及其家屬更加意識到必須積極面對資產傳承與退休養老生活安排，因為意外不只在於自身的健康狀況，也會來自外在的環境影響。面對突發的疫情肆虐，若能透過兆豐銀行安養信託事前妥善的規劃與安排，才能夠減少各種不可抗力的影響程度，進而趨吉避凶！

「留房養老安養信託」最大的特色，在於了解廣大銀髮族著重於安樂養老生活之真實需求，諸如電梯、無障礙空間及醫療照護等，如果既有自住房屋老舊，即便大幅裝修也無法改善，過去必須花大筆金錢重新購置不動產，現在則可以找兆豐銀行洽辦「留房養老安養信託」，透過兆豐銀行信託服務及包租代管業者雙引擎專業分工合作，由銀行提供支付租金財源與信託不動產管理服務，並由包租代管業者負責執行租賃事務，替銀髮族把關房客，直接拿現有不動產之租金收益，來作為另覓養老處所的租金財源。

(時報資訊)