內政部研擬「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，預計未來6年投入60億元協助均衡城鄉發展。行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院會表示，希望內政部秉持「簡單自然、好使用、好維護、好管理」原則，考慮空間美感、並將各地特色留存。

蘇貞昌指出，應在「簡單自然、好使用、好維護、好管理」的原則下，將各地特色留存，不以水泥代替自然空間、應站在自然生態來做考量。舉例而言，不要蓋了噴水池後卻疏於管理，挑選栽種植物應考量在地氣候特性，以及外來種生物排擠原生種等問題。

蘇貞昌表示，他曾從台灣尾到台灣頭當過縣長，走遍台灣大街小巷、看見台灣之美，認為建立可長可久的建設，才能讓台灣永續發展，近期亦將安排行程，視察相關計畫的社區營造成果。

內政部表示「城鎮風貌及創生環境營造計畫」預計在2021～2026年間將編列60億元經費，透過跨部會橫向整合，協助鄉鎮改善空間環境，支援在地創生產業的加值發展，打造具在地特色的魅力城鎮，以吸引青年回鄉，落實城鄉均衡發展。

內政部指出，新一期計畫的執行重點，將聚焦於改善公園綠地、生態水岸環境營造、重要節點景觀改造、閒置空間活化再利用、創生環境空間改善、社區環境自力營造等6大項目，並納入環境景觀總顧問、社區規劃師駐地輔導計畫2項配套措施，以促進地方活絡與發展。

(時報資訊)