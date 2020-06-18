美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）周三表示，儘管在新冠肺炎疫情期間，中國開始下新單的速度緩慢，但他有信心中國將履行兩國年初簽定的首階段貿易協定，額外採購2000億美元的美國產品與服務。此外，他也證實美國決定退出與歐盟的數位服務稅問題談判。

萊特海澤周三在接受國會質詢時表示，美中兩國近來確實面臨許多問題，但中國官員一直向美方保證將履行首階段貿易協議。他表示，中國最近已經採購大量的美國農產品，包括價值10億美元的棉花，迄今中國已經採購價值100億美元的美國商品。

此外，萊特海澤證實財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）已決定退出與歐盟的數位服務稅談判，因為談判始終沒有取得進展。《金融時報》稍早前報導，穆努欽已經於6月12日通知法國、西班牙、英國與義大利將暫停談判。另有媒體報導，美國已經退出與歐洲國家的全球數位稅協商，未來川普政府可能對那些向亞馬遜、臉書與谷歌等美國科技公司課稅的國家祭出報復與反制措施。

萊特海澤並在國會聽證會上表示，前白宮國安顧問波頓（John Bolton）有關於川普總統要求中國國家主席習近平協助他贏得2020年大選的指控「絕非事實」，萊特海澤表示：「這件事從未發生過，我就在現場」。

(時報資訊)