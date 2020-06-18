台灣之星18日宣布，將打造5G企業合作全新「3E模式」，透過深入剖析企業客戶的實際痛點與需求，導入「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」3個代表台灣之星5G企業合作價值的「E」，透過為企業客戶提供傳輸服務並鏈接跨領域專業團隊，幫助企業加速導入5G服務以增加營收或降低成本，進而推動公司商轉獲利、贏得5G商機。

台灣即將迎來5G服務，面對新世代通訊技術的來臨，可預見將打通智慧應用的最後一哩路，透過完善人聯網以外的人與物、物對物的相連，成就更多由物聯網形塑的智慧場景。

台灣之星根據市場調查研究機構IDC指出，2019年全球投入金額年增6.6%，遠超過公有雲的成長幅度。

有鑑於私有雲未來發展看好，加上後疫情時代行動工作者人數持續增加，台灣之星看準企業客戶對於部署雲端辦公環境的潛在需求，18日宣布攜手華芸科技布局企業私有雲，整合台灣之星可依需求選擇的物聯網專屬資費、符合電信資安等級的「連網管理平台」，以及華芸科技的NAS (Network Attached Storage，網路儲存裝置)產品，為企業客戶提前展開安全穩定且彈性可控的雲端辦公環境部署，強化產業競爭優勢。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，邁向5G，台灣之星將打造5G企業合作『3E模式』，串連5G應用服務生態系。

朱曉幸指出，台灣之星將提供傳輸服務並橫向鏈接、客製化的全方位5G物聯網解決方案，讓5G服務不流於口號，展望未來，她說，台灣之星打造『3E模式』的一個起步，接下來將積極擴展更多策略合作夥伴，為既有24大領域及即將加入台灣之星的企業客戶，提供獨具一格且務實的5G企業合作價值。」

隨著科技高速發展，資料儲存系統也成為了企業永續經營鏈中重要的一環，尤其近年全球經濟與政治環境充斥著多樣的不確定性，更促使政府單位與民營企業更加關注網路資安議題，根據市場調查研究機構IDC預估，資安服務需求將持續驅動台灣資安市場規模飛騰成長，預計2023年的年複合成長率逾2成。

同時，綜觀全球私有雲建置支出，市場調查研究機構GVR也預估市場規模的年複合成長率將於2025年達到29.6%。

看準私有雲可用性、安全性與可靠性所帶來的企業商機，台灣之星攜手華芸科技，加乘電信傳輸與固定儲存優勢，發揮即將到來5G的高網速、低延遲、大容量特性，為企業客戶提前部署更加快速並兼顧數據安全的儲存解決方案，讓無論遠程用戶、商業夥伴或出差員工皆可快速建立安全可靠的通訊之路。

華芸科技謝豐隆總監表示，華芸科技以私有雲NAS為核心，發展數據相關解決方案，專注網路儲存裝置創新及維護數據安全，提供 AES 256-bit 軍規等級防護加密機制及獨家WOW (Wake on WAN)技術讓網管人員只需透過網際網路就可根據需求，遠端啟動及關閉 NAS，不但環保節能、更有效降低駭客隨機攻擊的機率，保障企業資料的安全。

華芸科技近期新推出之企業級LOCKERSTOR PRO NAS產品，除了充分滿足企業用戶所需的高速存取(支援50GbE Card 及 Link Aggregation)、巨量儲存、高擴充性(M.2 SSD Cache)及效能強悍等需求之外，也搭載專屬的 ADM 作業系統，直覺式的控制台操作介面讓網管人員可在最短時間內進行各項系統管理。

為提高服務品質及效率，華芸針對本季新推出之企業儲備雲系列NAS產品(AS7110T/ AS7112RDX/ AS7116RDX)，一律延長為五年保固且提供ARS (Advance Replacement Service)快速換修服務，以確保企業所有儲存資料都能獲得最佳保障，大幅降低企業的營運風險，增加風險管理能力。

(工商 )