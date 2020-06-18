中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案446)，為60多歲男性，今(2020)年1月下旬獨自前往孟加拉工作，6月12日自孟加拉搭機至馬來西亞，13日與案444、445等12名台商一同自馬來西亞搭乘專機返台(座位於案444、445前一排)。

指揮中心表示，案446入境時無症狀，因考量孟加拉當地風險高，衛生單位於6月16日主動針對與案444、445同行返台之另11名台商採檢，其中1人陽性確診(即案446)、10人陰性；目前案446住院隔離中。

指揮中心指出，案446入境後獨自1人進行居家檢疫，未接觸國內親友；衛生單位目前已掌握案446同班機前二排座位乘客共6人(機組員、前一排與後兩排乘客已匡列為案444、445同班機接觸者，故不重複匡列)。

指揮中心統計，國內截至目前累計74,842例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含73,939例排除)，其中446例確診，分別為355例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，434人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

(工商 )