諾基亞近期公布5G技術與方案最新成果，包括實現可達4.7 Gbps的全球第一5G速度記錄，以及可節省基地台能耗並大幅減少二氧化碳排放量的液冷式(liquid cooling) 5G AirScale基地台方案。

諾基亞的創新技術將能加快通信服務供應商 (CSP) 為企業與消費者開發創新服務的速度，進而帶來更多收入新來源，創造三贏的局面。

首先是在速度方面，諾基亞在美國德州達拉斯市，透過空中接口 (over-the-air, OTA) ，利用 800MHz 5G 商用毫米波頻寬，以及諾基亞AirScale無線接取方案的EN-DC (E-UTRAN New Radio – Dual Connectivity, EN-DC) 功能，達到4.7 Gbps的5G速度里程碑。

諾基亞表示，5G不僅可以為消費者提供無與倫比的行動寬頻速度，更讓營運商進一步開發推廣對延遲敏感度高的企業應用服務，例如利用網路切片針對關鍵型任務的應用(mission-critical applications) 提供服務等。

此外，技術創新在實現永續地球和為人類帶來更美好、更健康生活的方面發揮著關鍵作用，液體冷卻技術也是諾基亞長期以來致力於永續發展的另一例證。

繼推出2G、3G、4G的節能液冷式基地台之後，諾基亞再度宣布由諾基亞貝爾實驗室 (Nokia Bell Labs) 開發的液冷式5G AirScale基地台方案，將協助芬蘭行動營運商Elisa降低其位於赫爾辛基市的基站的使用能源達30%，近 90% 由基地台消耗的能源被轉換成廢熱 (waste heat) 後，未來可透過廢熱再利用功能，可以讓 Elisa減少約 80% 的二氧化碳排放量。

諾基亞強調，液冷式基地台不但靜音，不需要特殊維運，也比標準的空調機組體積小50%，重量輕30%，可為基地台提供顯著的節約功能，並延長基地台元件的使用壽命。諾基亞強調，這是全球第一個真正部署運作的商用5G液冷式解決方案。

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto 指出，5G時代將為企業和消費者帶來不可思議的機遇，但隨著複雜性的增加和資料流量的爆炸性成長，對網路的要求也會越來越高。諾基亞與諾基亞貝爾實驗室從 3GPP Release 15到Release 16和17 標準的持續參與，實現了整體的5G願景，其中包括真正的工業自動化，以及全新世代的固定無線接取 (FWA)、沈浸式體驗、智慧型場館、車聯網、智慧醫療等使用案例。

(工商 )