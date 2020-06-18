黃子佼及NONO、丁國琳、風田、焦凡凡、琳妲、凱莉、愛語莎、班傑、安妮、派翠克、張文綺以及綠茶，受購物平台邀請，分成4小隊迎接618品牌旗艦，燒腦3小時爭搶61800元獎金，並送出61萬8千獎金福利給直播觀眾。其中速記挑戰、益智問答環節，連綜藝老鳥都大喊吃不消，張文綺直呼：「我真的快要中風了」。

NONO、綠茶、張文綺組成綜藝老手隊，直播一開始就占上風，比手畫腳環節展現超級默契，3分鐘連答12題，讓被分在外國隊的班傑大嘆：「想先下班了。」不料隨著直播進入高潮，風田、班傑、安妮組成的外國隊竟急起直追，在100秒背中文購物清單環節擊敗張文綺、焦凡凡等人，尤其風田緊閉雙眼、搭配浮誇肢體動作投入背誦，爆笑動作遭黃子佼吐槽：「你以前怎麼會是偶像團體？」

黃子佼吐槽風田。（蝦皮直播提供）

最後外國隊更在益智問答環節，靠擲筊答對關鍵題目，擊敗NONO隊贏得獎金，讓NONO不服搞笑抗議：「一直擲筊，你以為這裡是大甲媽祖遶境嗎？」班傑則激動感嘆：「終於可以清空我的購物車了。」而丁國琳此次分在女神隊，被黃子佼虧是「上世紀的女神」，她也自嘆被分錯組：「我已經不是青春的肉體了。」

(中時 )