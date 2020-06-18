為建立罷免活動經費募集機制，內政部於今天部務會報通過「政治獻金法」修正草案，增列罷免案領銜人及被罷免人，可於領銜人領取第2階段連署人名冊之日起，收受政治獻金，並強化相關管理規範，使政治獻金能清楚呈現，公開透明。

內政部表示，依現行政治獻金法規定，只有政黨可以收受罷免活動的政治獻金，但罷免活動主要是以罷免案提議人之領銜人及被罷免人為核心，故修法增列罷免案提議人之領銜人及被罷免人比照擬參選人，也可募資。

此外，為避免有心人士濫以罷免名義收受捐贈，這次修法特別規定須在罷免案提議人之領銜人完成第1階段徵求一定人數的提議，並經選舉委員會查對通過後，於領取第2階段連署人名冊之日起，才能收受政治獻金。

罷免案若經選舉委員會不予受理、宣告不成立或公告停止辦理者，則應停止收受政治獻金，並在事實發生後3個月內申報會計報告書，將賸餘的政治獻金辦理繳庫。

內政部指出，過去曾發生總統、副總統擬參選人因未經具推薦資格的政黨提名，或提名後經該政黨廢止，且未申請為被連署人，或未完成連署等情事，已確定不得登記為總統、副總統候選人，卻仍可持續收受政治獻金的不合理情形，所以這次修法也明定有這種情事時，即應停止收受政治獻金，並依限申報會計報告書，及將賸餘的政治獻金辦理繳庫。

在配合政黨退場機制方面，這次修法也增訂政黨解散或廢止備案時，由監察院廢止其專戶許可處分，原負責人並應依限申報會計報告書，及將賸餘的政治獻金辦理繳庫；另由於今年4月27日起，未依限轉換為政黨的政治團體已陸續廢止立案，現已無政治團體的組織型態，故修正草案也刪除有關政治團體的規定。

內政部指出，「政治獻金法」修正草案，對於促進國民政治參與，確保政治獻金資訊公開透明，健全政治獻金管理規範，以及維護選舉、罷免活動公正及公平性，具有正面積極作用，修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

綠委周春米、劉世芳日前邀請內政部召開記者會，呼籲修訂《政治獻金法》。希望罷免團體、被罷免人在通過第一階段罷免提案後，可收受政治獻金，相關政治獻金應於罷免終結後繳庫。

(中時 )