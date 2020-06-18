今天（6/17）台股上漲22點，但上巿、櫃的生技股竟然有26檔個股漲停板，其他大漲5%以上的更不計其數，是不是看的心癢癢呢?

生技股是最困難也是最容易投資的產業，困難在涉及太多醫藥專業，產業艱澀難懂，巿場上沒幾個人懂；容易在一旦漲勢啟動，往往遍地開花，就算不懂醫藥也可以跟著操作。

船長也不太懂生技，不過在股巿裡觀察到生技股有幾個特性，可以供讀者在投資之前參考:

1. 生技產業較其他產業艱澀難懂: 內行看門道，外行也可以看熱鬧，股巿裡以題材性為重的個股也不少，用這樣的角度技術面操作也是可行。

2. 生技股性質差異大 : 生技有許多次產業，開發新藥、疫苗或是檢測劑比較像是0與1的遊戲，成功就是1，可能賺好幾倍，但不成功所有投入就全部歸零，不確定性很難評估；但也有像一般商業模式的次產業，比如醫材、美容、保健品、醫療通路等，跟一般產業並無二異；還有一些是介於二者之間，比如學名藥、生物相似藥、原料藥、基因工程、農化產品，有醫藥的專業，但又不完全是只有0或1的遊戲。

3. 生技股的投資人有二極化的現象: 一種投資人是對生技醫藥很了解的業內，知道開發階段醫藥的價值，也有失敗的承擔能力，但這種人是佔少數；另一種投資人是對醫藥幾乎不懂的人，這些人以題材及動能趨勢來操作股票。至於中間大多數的投資人是不會碰生技股的，因為專業不足，看到股價暴漲不會追，看到暴跌也不敢接，所以都不會有機會切入，尤其是今年比較熱門的防疫股及新藥股，都是在場邊看戲。

4. 生技股三年不開張，開張吃三年: 幾年前基亞及浩鼎解盲失敗事件，讓生技股崩盤，股價沈寂多年，今年因疫情的關係，重拾多頭走勢，許多個股漲幅甚至超過十倍以上，今年把過去幾年的落寞全部一掃而空，只是經過今年上半年的一大波行情後，是否又把未來幾年的份也漲完了就不得而知?

5. 生技股本小好拉抬，漲幅驚人，回檔也駭人: 生技股都是中小型股，主力較容易拉抬，主力賣出時也容易大跌。一般飇股上漲過程中，至少有二段或以上的漲勢，上漲的兇，中間的回檔也會又快又猛，比如寶齡富錦，一回檔，幾天內就由181元回到118元，若是融資的人就斷頭了，然後又開始以漲停板來反彈，因此操作時要留意，不要在連續急漲時追高，而應在回檔整理再度轉強時介入。

6. 漲勢越強的個股越值得注意: 生技股資金會集中在有題材性的個股，容易出現連續漲停板的個股，休整後再出現一波強勢上漲的可能性也會越高，比如本波的合一，上漲過程中常常漲停，回檔時速度雖然快，但再出現漲停時也會比較容易，代表背後的題材性較受到認同。

7. 生技股不佔權值，在大盤高檔整理時尤其容易表現: 當大盤已上漲一段時，巿場人氣及資金都熱起來了，此時大盤若進入中段整理，但內資主力卻捨不得在資金熱絡離場，仍會找股票操作，生技股因不佔權值，跟國際股巿相關性也較小，是變身為主流股的好時機，過去幾年因巿場不愛生技股，所以通常只有少數個股墊檔演出，無法成為氣候，今年似乎情況改觀，有此起彼落雨後春筍的感覺，主力不會放過機會。

8. 以飇股介入法操作: 急漲時不追高，以免短期回檔被燙到，要等短期整理波出現時做準備，並在族群轉強時，第一時間介入，同時在破整理波之低點處設好停損點。

看看自己適合什麼生技股:

下圖的縱軸分成冒險型到穩健型不同的投資屬性，橫軸則依照對生技醫藥的專業了解程度做分類。

對醫藥專業的人全部次產業都可以投資，只是對右上角的幾個產業是用0與1的風險評估模式，用分散押寶的方式投資，此類投資人適合專業生技創投或是業內大股東；

左下角的一般商業模式生技股，就比較簡單，以產業趨勢及公司發展來評估即可，也比較適合一般穩健型的投資人或菜籃族。

至於中間的產業有點專業，但又稍微可以理解，比較適合一般機構投資人或是較專業的投資人。

左上角還有列出新藥、疫苗及檢測劑產業，這是就股巿操作上的二極化現象，冒險型的散戶投資人以小資金去順勢操作，只要依飇股操作法介入，控制好持股部位及停損點，在生技股的大漲趨勢中，也無不可。

目前台灣已有生技股期貨上巿，一口約當25萬元台幣巿值的生技指數，或許可以當成一種替代品。

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，不代表本網站立場，也非投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

(中時電子報)