新冠肺炎疫情衝擊全球各層面，迄今未歇。國安會前副秘書長、台大教授楊永明18日表示，面對「全球新冠化」以及「後新冠亞洲世紀」等新局，台灣一旦無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）兩大體系，恐將被邊緣化。他給新任駐美代表蕭美琴良心建議，至少要把台美FTA（自由貿易協定）炒成熱門話題。

楊永明應中國文化大學東亞人文社會科學研究院之邀，以《全球新冠化與亞洲整合》為題，暢談後新冠國際社會與各國經濟會有如何變化？疫後亞洲如何整合？文大校長徐興慶致詞指出，邀請楊永明教授演講，希望他能從台灣角度看後新冠國際新局，「為台灣把脈」。

楊永明提出他新創的「全球新冠化（GloCOVIDzation）」概念指出，後新冠世界將形成「戴上口罩的全球化、經濟主權將擴大、美國領導力下降、中美新冷戰對抗及區域互賴亞洲整合」等5大趨勢；今年下半年可能同時面臨川普再當選、新冠再流行、美中再對抗等3大「灰犀牛」。

雖然國際情勢詭譎，但楊永明也指出，未來將是「後新冠亞洲世紀」，亞洲產業鏈將加速成形與深化，成為世界最主要的消費市場、製造工廠及經濟動力。他以用叉子吃義大利麵須先「圈成一團」為例說明，未來區域間經濟整合勢將更為緊密；他也提出「G2新冷戰」表示，核武國家相互間不會發生熱戰，但未來可能出現貿易戰、科技戰、網路戰、熱點戰，及透過第三國打代理戰，他犀利地表示：「不覺得台灣愈來愈像代理人？」

站在台灣角度思考，楊永明認為，如果美國真的重視台灣，就不要只是通過一些口惠卻實不至的法案，或只是賣武器。台灣真正需要美方的「就是簽FTA」！他良心建議蕭美琴，赴美後要把FTA變成熱門話題，要對美、日等國大聲說出來台灣最需要什麼！

楊永明曾任國家安全會議副秘書長、行政院新聞局局長，目前任職於台灣大學政治學系，出版著作包括《川普設的局？中美貿易戰與科技戰》、《亞洲大崛起》及《日台關係史》等。

(旺報 )