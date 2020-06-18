台北醫院附設護理之家前年8月因病患自帶電動床墊入內，導致電線短路，釀成大火意外，造成15死14傷慘劇，潘姓、陳姓護理師被依過失傷害、業務過失致死等罪起訴，新北地院審理後判潘女、陳女過失致死部分無罪，過失傷害部分公訴不受理。

台北醫院在2018年8月13日晚間發生大火，位於門診大樓A棟7樓的23房突然傳出火警，起火房的印尼籍看戶發現，立即向外呼救，院內醫護也趕緊疏散人群，但因院內有許多長者，加上濃煙快速蔓延，導致15人死亡。

起訴書指出，火災起因是病房內潘姓民眾購買的超長波床墊在使用過程電源線經擠壓彎折，導致電器異常短路，引發數千度高溫引燃周邊床墊、床單，再向外延燒。

依照規定，「住房內插座僅供醫療儀器使用，禁止使用自備電器用品」，但潘姓民眾卻帶進自行購買的超長波床墊進入院內使用長達1年；檢方認為，護理師未落實覆核檢查結果，排除危險因子，依照業務過失死罪起訴陳女、潘女。

新北地院審理後為，釀成這起悲劇的主因是床墊的電線短路所造成，並不是2名護理師可預料到的情況，且造成大量死亡市與院內的軟硬體設備有關，事發時大量濃煙從天花板夾層上方流入其它房間，才導致這場悲劇，難認與潘、陳2人有關，因此判決無罪。

(中時 )