北韓16日炸毀在開城工業區的兩韓聯絡辦公室後，周四（18日）當地黨媒再度撂狠話，警告報復南韓行動將「遠超過想像」。消息傳出後，美股期指一度重挫逾300點，之後跌幅稍為收斂。

韓聯社報導，北韓不滿脫北者發送反平壤政權傳單，因而摧毀兩韓聯絡辦公室；隨著朝鮮半島緊張局勢升溫，北韓宣布將重新在非軍事區（DMZ）派駐軍隊，並在軍事分界線一帶演習，此舉將使兩韓在2018年簽署《九一九軍事協議》名存實亡。

不只兩韓聯絡辦公室，據金與正先前聲明內容，北韓不排除下一個拆除開城工業區、廢止金剛山觀光特區，甚至廢除兩韓軍事協議。北韓中央通信社周四已預告，可能再次在非軍事區駐軍。消息人士透露，從周三稍晚開始，非軍事區似乎有北韓軍人陸續進駐。

北韓官媒《勞動新聞》周四報導，「這只是剛開始，正義的爆炸巨響將持續迴盪，可能會超乎想像。我們軍隊耐心已秏盡，軍方在考量下一步軍事行動，應嚴正看待。」

消息一出，道瓊期貨一度重挫超過300點，隨後跌點收斂，截至台北時間18日14點56分，指數下跌64點、暫報25961點。

(中時電子報)