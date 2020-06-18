學日語找不到人對話，那就找機器人吧！元智大學應用外語系與資訊學院積極跨域合作，除了研發AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）初級日語會話教材、共同開設課程之外，並引進日本聊天機器人--TAPIA作為外語學習輔助助教。

元智大學應用外語系主任吳翠華及林淑璋教授，自2018年即分別與資傳系教授鄧進宏及資工系教授葉奕成跨域合作，共同研發AR及VR初級日語會話教材，與資傳系黃怡錚教授共同研發VR虛擬日本文化體驗系統。

應外系與資傳系、資工系共同研發的AR及VR教材，不只提供虛擬實境的會話場景，並透過語音辨識系統，立即顯示使用者的正確率，同時設計了提示及跟讀系統，讓學生能在虛擬的會話場景中，進行互動練習及實際體驗日本文化。

吳翠華表示，目前市場上最常見 AI 學習語言就是聊天機器人，機器人可以抓到學習者的程度，並調整對話內容，不受時間與空間限制，讓學習者可以更有效率的學習。

吳翠華說，目前除了AR及VR教材研發之外，去年更獲得資工與資傳系的協助，引進日本聊天機器人--TAPIA，這是目前最沒有機器音的日語聊天機器人。

根據史丹佛大學研究，聊天機器人輔助學習效果勝過教育App，元智應外系導入大一日語會話跟讀練習的經驗，TAPIA可愛的外型、日語發音，以及聊天機器人很有耐心，也不會因為練習者語言能力太弱而生氣，消除不好意思開口的心理障礙，受到學生的好評，未來將擴充其功能，讓TAPIA擔任AI助教，協助學生日語會話練習。

吳翠華表示，不同於補習班或線上家教，這種對話機器人的最大特色相對成本低，而且可以「全年無休」，學習者想在半夜練習都不是問題，不必受限於補習班或課堂上學習。這台機器人發音很自然，可以提供有效的練習不同於人數、時間與體力都有限的實體老師，而且它可以避免尷尬，因為機器人不會對你有看法，旁邊也沒有同學，可以讓使用者自在學習。

(中時 )