台北捷運公司推出「就想約你-北捷解疫新生活」活動，提供捷運阿魯LINE貼圖免費限量30萬次下載，在4小時內下載額滿，北捷表示，感謝所有民眾熱烈參與，可以加入「台北捷運生活讚」LINE官方帳號及臉書「台北捷運」FB粉絲專頁，獲得第一手好康資訊。

北捷指出，繼「熊讚」及「學姊x阿魯」二波北捷貼圖獲得好評，第三波以「忠心守護」及「熱心助人」性格設計之插畫米格魯犬「阿魯(A-Ru)」，結合流行用語設計「讚」、「蝦咪」、「甘溫」、「森七七」等八款可愛又溫馨的阿魯貼圖，提供限額30萬免費下載名額，才開放下載4小時內立即額滿。

北捷表示，6月23日的「捷運阿魯帶你抽點數」活動，只要成為台北捷運生活讚LINE好友，並下載台北捷運Go App 加入會員，前5,000名完成以上任務的朋友，即可獲贈及參加LINE Points抽獎，呼籲民眾快來加入會員。

因應解疫新生活，北捷推出「就想約你-北捷解疫新生活」首波系列活動，享折扣、遛小孩、聽音樂、看展覽、做運動、來旅行，活動內容包括北投會館背包客套裝行程、搭捷運遊臺北、街舞大賽、音樂表演、常客優惠大回饋等各種多元活動。

(中時 )