中共全國人大常委會法工委表示，《港版國安法（草案）》已經由委員長會議，提請今日召開的全國人大常委會審議。

新華社報導，法律草案是貫徹落實全國人大會議通過有關決定的精神和要求的重要立法項目，法工委負責人向常委會作了關於法律草案的説明。

其中，草案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成，以及相應的刑事責任，作出明確規定。

根據早前人大通過的決定通報，以外國和境外勢力干預的字眼，作為其中一項罪行，而新華社此次最新的公布，則以勾結外國或者境外勢力取代。

對於中共將訂定「港版國安法」，我行政院成立「香港人道援助行動專案」，今(18)日下午4時將由陸委會公布，由陸委會主委陳明通主持說明「香港人道援助關懷行動專案」。

陳明通日前表示，援港專案有四大原則，包括政府主導、陸委會做跨部會整合、由政府所成立的法人機構來執行整合民間跨部門公私協力以及政府編列預算挹注經費。三大政策目標為居留、安置、照顧。

他並證實這個法人機構就是「台港策進會」。他還強調《港澳關係條例》18條不需要再修正，當初訂定時就已給予政府很大的空間。但會對施行細則做修正。

(中時 )