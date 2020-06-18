新冠肺炎疫情衝擊，2020年金融市場失序，各國央行紛紛降息救市，讓利率環境更趨低檔。中信銀指出，若現年35歲民眾規劃於65歲退休，考慮通貨膨脹情況，以1％投資報酬率試算，每月需要存入新臺幣18,191元，才能達到退休後每月領3萬元的目標。

中信銀行建議民眾可透過「定期定額」投資方式，做為低利環境下退休準備的解決方案，為協助客戶掌握投資契機，中信銀行「樂退GO」定期定額基金計畫依據大數據與演算機制，篩選出適合長期投資之標的，不僅投資標的多元，投資規劃亦具彈性，2020年新增「3步驟獲投資建議」功能，只要回答「目標退休時間」、「投資規劃類型」，即可獲得投資配置建議進行申購。首次申購扣款成功後，可隨時調整扣款金額和扣款日期，增加資金運用彈性，可使用中信銀行信用卡扣款，以維持投資紀律。

中信銀行指出，今年全新改版「樂退GO」定期定額基金計畫退休投資平臺，不僅新增多元投資標的，包含目標風險類基金與市場類型基金檔數，更增加「3步驟獲投資建議」服務，為歡慶今年6月「樂退GO」上市滿一週年，特別推出加碼買一送一優惠，更貼近民眾退休金自主管理的願望。

中信銀行表示，2019年響應政府鼓勵民眾以自身需求提早準備退休金，特別推出「樂退GO」定期定額基金計畫，鼓勵投資人透過小額與長期時間的複利效果，達到自主退休金準備，推出一年以來，參與專案投資人年齡以20歲到59歲為多數，平均每筆投資金額約為新臺幣3,000元，其中每人平均持有基金達2檔，以「元大台灣卓越?50ETF連結基金」及「元大台灣高股息ETF連結基金」為主，其次為美國科技、健康醫療相關基金等，顯示多元投資成為民眾累積退休金的重要規劃方向。

中信銀行「樂退GO」定期定額基金計劃歡慶上市週年，特別推出加碼買一送一優惠，民眾於6月17日至7月16日止，於「樂退GO」定期定額基金計畫退休投資平臺申購基金，不僅免手續費，還可獲贈定期定額基金申購手續費3折優惠券。

(工商 )