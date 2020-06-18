東京都18日的新冠肺炎確診病例數達41例，這是15日以來，感染人數再度超過40人。東京都至今已有5千674人確診。

東京都因確診人數減少，6月11日解除「東京警報」，12日起放寬對居酒屋等餐飲店的營業時間限制，允許延長營業至凌晨0時。19日起除了大規模的活動之外，全面解除對商家停止營業、停止舉辦活動的籲請。

東京解除警報後，除17日以外，單日確診人數都超過20人，故東京都呼籲民眾要持續提高警覺，以防止第2波疫情發生。

(中時電子報)