東京都單日確診人數又超過40人 15:272020/06/18 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都18日的新冠肺炎確診病例數達41例。(圖為東京晴空塔，黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都18日的新冠肺炎確診病例數達41例，這是15日以來，感染人數再度超過40人。東京都至今已有5千674人確診。 東京都因確診人數減少，6月11日解除「東京警報」，12日起放寬對居酒屋等餐飲店的營業時間限制，允許延長營業至凌晨0時。19日起除了大規模的活動之外，全面解除對商家停止營業、停止舉辦活動的籲請。 東京解除警報後，除17日以外，單日確診人數都超過20人，故東京都呼籲民眾要持續提高警覺，以防止第2波疫情發生。 (中時電子報) #東京都 #單日確診 #人數 #40人 #新冠肺炎 #東京警報 也許您會感興趣 推薦閱讀 才剛解除警報！日本東京新增24人確診 連續3天超過20例 17:502020/06/14 國際 警報剛除 日韓又傳第2波疫情 04:102020/06/16 國際大事 國際熱門新聞 反制北韓「不尋常威脅」 川普終於出手了 - 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 - 國際 鄭文傑稱遭陸「被嫖妓」BBC反點一關鍵質疑他是間諜 - 國際 陸真討厭川普？這關鍵讓北京盼他再幹四年 - 國際 遭自家人捅刀！川普姪女將揭露更多叔父「醜陋」內幕 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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