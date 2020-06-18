波麗士街頭上課，喊話希望大家能夠和平。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接大甲媽，法治宣導隊上陣。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

波麗士陣頭迎接大甲媽

大甲媽祖遶境進香今年特別和平，本還要創下零暴力搶轎，可惜來程在大村鄉卻發生聚眾打鬥，然而隨香不斷成長，進香行旅越走越熱烈、壯闊，鑾駕今天駐駕彰化永樂街天后宮，彰化警分局組成法治宣導隊，街頭上課：「今天來這麼多兄弟來接駕，希望大家能夠和平，不論發生什麼代誌，都要警方來處理」、「不要以為冤家能和解，鬧事的一定一個一個抓出來，送法院、辦到底」。

這次大村鄉民眾藉故施暴情事，涉案年輕人仍誤以為糾眾打架滋事，只要道歉和解即可息事寧人，還打電話給鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說拍謝，要求不要提告。警方強調，刑法150條上路後，3人以上聚眾鬧事都屬於公訴罪，不是不提告就能私了。

今天波麗士頂著烈陽，維持街頭秩序，也拿起大麥克風，在街頭上起課來，強調刑法妨害秩序罪修法後改為公訴罪，包括首謀、動手，最高處以5年，在場助勢者最高1年，通通都均有刑責。

警方也逐一鎖定糾眾聚集處所，落實實名制登記、逐一盤查登記、實施預防性蒐證，並由刑警當面告誡，依據刑法第150條妨害秩序罪，聚眾3人以上施強暴脅迫者，首謀及下手者，處6月以上5年以下有期徒刑；在場助勢之人，處一年以下有期徒刑。宣誓警方處理暴力衝突決不手軟，一定逐一緝捕到案。

警方也配合大甲鎮瀾宮及中央防疫政策宣導，請信徒不要鑽轎底、不要觸摸神轎，請信眾於轎旁合十參拜；建議全程戴口罩，落實接轎人員實名制登記，以保持防疫措施；減少燃放鞭炮，改以鮮花素果迎媽祖，以避免鞭炮誤傷危險，期望本次大甲媽祖遶境能和平圓滿。

大甲媽鑾轎預計晚上駐蹕彰化市永樂街天后宮，彰化縣長王惠美也將前往等人送駕，特別感謝所有在繞境期間所有警察同仁們的辛苦，也與送駕民眾共同祈求國泰民安、風調雨順、經濟旺旺旺。縣府呼籲民眾儘量不放鞭炮，使用環保鞭炮音效省錢又環保，並鼓勵參與媽祖繞境的信眾除了「瘋媽祖」之外，也要來「瘋資源回收」、「瘋垃圾減量」，落實資源回收、垃圾減量及生熟廚餘分類工作。

(中時 )