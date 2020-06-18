美國多州、北京染疫人數飆升，憂疫情反撲，沖淡華爾街對經濟復甦的樂觀氣氛，周三美股四大指數漲跌互見，周四亞股聯袂走跌。台股周四開低0.39點至11534.2點，權值王台積電除息2.5元，彈指間完成填息，助力大盤迅速翻紅，惟觸及11567.42點後翻黑暫失11500，多數權值股熄燈，鋼鐵、金融弱勢表現，平盤上下狹幅震盪，所幸11500失而復得，電子族群步步回溫，生技族群領軍中小型股強而有力，午後大盤跌幅收斂翻紅，終場收漲13.74點或0.12%，報11548.33點，成交金額1828.6億元。今日外資(不含外資自營商)買超22.5082億元，投信買超7.4139億元，自營商買超1.255億元，三大法人買超31.17億元。

台積電(2330)去年第4季每股股息2.5元，18日除息，揭開上市櫃除權息大戲序幕，同日美亞(2020)、敦陽科(2480)、中再保(2851)、福興(9924)等4檔股票也除息交易，5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約22.1點。權值王台積電開高走高，觸及315元達成填息目標，僅花2分鐘完成，填息速度為去年每季配息以來第2快，也是近10年第2快，台積Q3營收可望季增個位數百分比，盤中穩漲在紅盤之上，收漲0.64%至314.5元。股王大立光(3008)則受挫收跌2.64%至4050元，4100元告失、守住4000元大關；鴻海(2317)平盤震盪，午後翻紅收漲0.38%至78.5元；150元以上高價股，樺漢(6414)、ABC-KY(6598)、惠特(6706)收鎖漲停，台表科(6278)也挾量衝上125.5元漲停；權值股部分，中華電(2412)、台塑化(6505)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、台化(1326)、中鋼(2002)、統一超(2912)、和泰車(2207)、日月光投控(3711)等均疲憊休憩。光寶科(2301)、台達電(2308)、華碩(2357)則走揚撐盤。

美中科技競爭預計將刺激大陸國產化加速，摩根士丹利指名四大天王最受惠大陸新趨勢，其中股后矽力-KY(6415)目標價頻頻喊高，匯豐更一舉強拉到2400元，開盤觸及1850元漲停價，距離2000元已差不到一根停板，收漲5.04%至1770元；世芯-KY(3661)同漲逾半根漲停，聯發科(2454)、瑞昱(2379)亦守住紅盤。而IC設計揚智(3041)、祥碩(5269)、類比科(3438)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、凱鈺(5468)等齊步大步楊，力旺更改寫五年新高價，半導體類股指數收漲0.11%。市場擔憂新冠肺炎疫情二次擴散，生醫股持續點火多頭，該類指收漲2.82%，成為上市漲幅榜首，杏輝(1734)、神隆(1789)、亞諾法(4133)、中化(1701)、懷特(4108)、合世、中天、南光、太景*-KY、杏國、合一等多檔上市櫃個股高掛漲停。被動元件龍頭國巨(2327)、華新科(2492)、台郡(6269)、康控-KY(4943)、致伸(4915)、健鼎(3044)、燿華(2367)、毅嘉(2402)等電子零件股皆挺身而出，該類指收漲1.86%，列漲幅第二。晶電(2448)、隆達(3698)雙雙停牌，傳出可能合併，市場對Mini LED寄予厚望，惠特衝天價，榮創(3437)、聚積、宏齊(6168)、久元、億光(2393)等概念股全面紅通通；友達(2409)、群創(3481)同偕Q3品牌廠拉貨回溫可期，雙雙量增漲逾3%，光電類指收漲0.48%。電子、金融股不同天，分別漲0.41%、跌0.64%；電腦周邊、紡織、其它電子、食品、其他、造紙收紅盤，觀光股持平，鋼鐵、電纜、油電燃氣則跌幅最劇，航運、玻璃、百貨、汽車、水泥、營建、電機等均無光收黑。

5日RSI為60.59，10日RSI為62.57。9日K值為55.84，9日D值為61.46。20日乖離率為2.28。央行下午舉行第二季理監事聯席會議，貨幣政策牽動市場資金流向，市場對於是否降息呈五五波看法，經濟成長率預測也將成為焦點。兆豐國際投顧預期台股後市，認為需觀察後續經濟復甦力道，此外觀察疫情和地緣政治變數，短線台股以盤代跌，不大跌是最好走勢。操作上，日盛投顧建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後，再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。

外資連3日買超243.79億元，6月以來已買超849.59億元，今年來賣超5777.59億元。惟外資法人近日買盤削弱，顯示市場追加意願呈現觀望，後續力道不強。下周面臨端午長假，多方態度謹慎，但長假前不願抱股過節的賣壓，恐壓縮指數上攻力道，預期大盤將沿五日線呈現震盪走勢，月線11,263點為下檔支撐。待長假過後合電子旺季來臨，指數再上攻挑戰1月30日高點11933點。品豐大中華投顧總經理連乾文則表示，後續留意電子旺季是否拖延，華為、蘋果的新機發表進度、且新冠疫情也不能輕忽。

(時報資訊)